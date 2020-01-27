Крашенинников объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию пройдет после их подписания Путиным

27.01.20 13:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 января. Interfax-Russia.ru - Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему голосование по поправкам предлагается провести уже после их подписания президентом.

"Закон называется "О поправке в Конституцию". Он состоит из двух частей. Первая часть касается "тела Конституции". В этой части на сегодняшний день находятся 22 поправки, которые предложил президент в сам Основной закон. Поправки поступают в Госдуму и нашу рабочую группу. Вторая же статья посвящена процедурным вопросам, в частности общероссийскому голосованию", - пояснил он журналистам после заседания рабочей группы.

По словам Крашенинникова, прописанная в законе процедура позволит законно провести голосование уже после подписания.

"Некоторых моих коллег смущает: как же так, президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование. Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием", - пояснил он.

Ранее Крашенинников заявил, что голосование планируется провести после подписи документа главой государства. "Речь идёт о том, что голосует Дума в трёх чтениях, затем Совет Федерации, затем субъектовые парламенты, затем подписывает президент. И после этого, соответственно, идёт общероссийское голосование, и в зависимости от голосования будет вступать или не вступать соответствующий закон", - сказал он.

В Кремле в понедельник заявили, что пока не принимали решения о форме голосования по предложенным главой государства конституционным поправкам.

"У Кремля четкого представления нет, пока еще различные модели обсуждаются, решение на этот счет не принималось", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, определились ли в Кремле по форме проведения народного голосования.

Представители СМИ, в частности, просили Пескова прокомментировать сообщение о том, что ЦИК РФ остановился на двух вариантах голосования: в формате "ГАС-ВЫБОРЫ" и "Мобильный избиратель".