Песков: Путин может принять решение о помиловании Иссахар в ближайшее время

27.01.20 13:13

© РИА Новости. Сергей Гунеев

27 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле известно о прошении о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина от израильской гражданки Наамы Иссахар, в настоящий момент оно проходит этап юридических формальностей, чтобы глава государства мог принять решение по этому ходатайству в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано", - сказал он журналистам.

"В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу", - продолжил Песков.

Ранее осуждённая в РФ за наркотики израильтянка Наама Иссахар подала прошения о помиловании.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для её помилования необходимо личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - говорится в заявлении партнеров коллегии адвокатов "Pen & Paper" Вадима Клювганта и Алексея Добрынина, представляющих интересы Иссахар, которое поступило в "Интерфакс".

В заявлении также отмечено, что "Наама, её родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о её помиловании и освобождении".

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования президентом РФ Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал Песков.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.