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27.01.20 13:16

Песков: подбор кандидата на пост врио главы Пермского края продолжается

© РИА Новости. Илья Питалев
27 января. Interfax-Russia.ru - Подбор кандидата на пост врио губернатора Пермского края на данный момент продолжается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил этим обстоятельством тот факт, что Пермский край почти неделю находится без главы региона. Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников на прошлой неделе возглавил министерство экономического развития.

"(Это объясняется) подбором кандидатуры. Как только глава государства будет готов представить эту кандидатуру, согласовать ее с самим кандидатом, мы об этом сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков журналистам.

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