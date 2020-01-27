Подростку из саратовского Аткарска выбило зубы при взрыве электронной сигареты

27.01.20 13:18

© РИА Новости. Александр Вильф

27 января. Interfax-Russia.ru - Электронная сигарета взорвалась во рту у подростка в Аткарске (Саратовская область), пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Инцидент произошел накануне. Травмированного 17-летнего подростка привез в ЦРБ его отец. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в одну из клиник областного центра. Его состояние оценивается как тяжелое", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник уточнил агентству, что от взрыва электронной сигареты у пострадавшего выбило все зубы, у него серьезная травма челюсти.

"В настоящее время подросток находится в клинике лицевой хирургии. Ему оказывается вся необходимая помощь", - резюмировал источник.