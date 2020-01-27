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27.01.20 13:18
Подростку из саратовского Аткарска выбило зубы при взрыве электронной сигареты
"Инцидент произошел накануне. Травмированного 17-летнего подростка привез в ЦРБ его отец. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в одну из клиник областного центра. Его состояние оценивается как тяжелое", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, информированный источник уточнил агентству, что от взрыва электронной сигареты у пострадавшего выбило все зубы, у него серьезная травма челюсти.
"В настоящее время подросток находится в клинике лицевой хирургии. Ему оказывается вся необходимая помощь", - резюмировал источник.
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