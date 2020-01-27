Кремль: РФ принимает необходимые меры в связи с новым коронавирусом

27.01.20 13:32

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 января. Interfax-Russia.ru - Все необходимые меры предосторожности в связи с распространением коронавируса из Китая предпринимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются", - сказал Песков журналистам.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не выявлено больных новым китайским коронавирусом.

"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение КНР. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания", - сказала Попова на брифинге в Москве.

Она отметила, что преимущественно была установлена заболеваемость вирусами гриппа A и B, парагриппа и других вирусов.

"Но ни в одном из случаев не был установлен вирус специфический, о котором мы сегодня с вами говорим - коронавирус Китая 2019 года", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что на сегодня вирус зарегистрирован в 12 государствах. "Вместе с тем мы не наблюдаем развития инфекционной патологии, не наблюдаем последовательных случаев, ни в одном государстве об этом не было заявлено", - сказала Попова.

Она также сообщила, что разработка вакцины от "уханьского" коронавируса, которую в РФ ведут два научно-исследовательских института, может занять меньше времени, чем обычно, учитывая актуальность проблемы.

"Разработкой вакцины от коронавируса занимаются, я уверена, во многих лабораториях мира, это сегодня актуально. В Российской Федерации два научно-исследовательских института занимаются разработкой, по известной мне информации. Мы очень надеемся, что на это уйдет меньше времени, чем обычно", - заявила Попова.

По ее информации, в клиниках КНР сейчас тестируются около 30 препаратов, в том числе против ВИЧ, для лечения нового коронавируса.

"Мы сегодня знаем о 30 препаратах, в том числе и 10 из них против вируса иммунодефицита человека, которые тестируются в клиниках Китая", - сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что Китай сегодня находится в сложной ситуации, "когда для нового возбудителя они должны отработать схемы лечения".

"Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит. Наши специалисты со знанием китайского языка в НИИ переводят всю доступную информацию", - пояснила Попова.

Она добавила, что эта информация легла в основу проекта временных методических рекомендаций по лечению вируса, которые на площадке Минздрава РФ дорабатываются и будут выпущены уже до конца дня.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 декабря госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване. Кроме того, по данным госкомитета здравоохранения КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.