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27.01.20 13:40
Все авиарейсы из аэропорта Ростова-на-Дону в Китай отменены
"С 27 января в аэропорту "Платов" отменены все рейсы в Китай по решению авиакомпании Azur Air в связи со сложной эпидситуацией в стране", - сказал собеседник агентства.
Авиакомпания AZUR air с конца октября прошлого года начала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Китай. До этого прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и этой страной отсутствовало.
AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия".
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.
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