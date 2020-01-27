Все авиарейсы из аэропорта Ростова-на-Дону в Китай отменены

27.01.20 13:40

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Ростов-на-Дону. 27 января. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Единственная авиакомпания, осуществлявшая перелеты из Ростова-на-Дону в Китай, с понедельника отменила все рейсы из-за вспышки коронавируса в этой стране, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта "Платов".

"С 27 января в аэропорту "Платов" отменены все рейсы в Китай по решению авиакомпании Azur Air в связи со сложной эпидситуацией в стране", - сказал собеседник агентства.

Авиакомпания AZUR air с конца октября прошлого года начала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Китай. До этого прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и этой страной отсутствовало.

AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия".

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.