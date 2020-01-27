Власти: запасов воды в Крыму хватит до июня

27.01.20 14:12

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

27 января. Interfax-Russia.ru - Основные водохранилища Крыма заполнены примерно на треть, сообщил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

"Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня", - написал Вайль на своей странице в фейсбуке в понедельник.

По его словам, в систему водообеспечения Крыма вовлечены практически все доступные ресурсы. Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется из 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала (после перекрытия Украиной в 2014 году заполняется из трех подземных водозаборов), а также из нескольких других подземных источников.

Как сообщалось, осень в Крыму была засушливой. В декабре, по данным сайта регионального гидрометцентра, в большинстве рек сохранялся низкий уровень воды, недобор осадков составил 45%. В первой половине января осадков было также немного.

Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии одного из крупнейших водохранилищ - Симферопольского, которое заметно обмелело: вода ушла от берега на 10-15 метров.