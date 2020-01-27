|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.01.20 14:12
Власти: запасов воды в Крыму хватит до июня
"Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня", - написал Вайль на своей странице в фейсбуке в понедельник.
По его словам, в систему водообеспечения Крыма вовлечены практически все доступные ресурсы. Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется из 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала (после перекрытия Украиной в 2014 году заполняется из трех подземных водозаборов), а также из нескольких других подземных источников.
Как сообщалось, осень в Крыму была засушливой. В декабре, по данным сайта регионального гидрометцентра, в большинстве рек сохранялся низкий уровень воды, недобор осадков составил 45%. В первой половине января осадков было также немного.
Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии одного из крупнейших водохранилищ - Симферопольского, которое заметно обмелело: вода ушла от берега на 10-15 метров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket