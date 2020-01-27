Роспотребнадзор: туристы могут отказаться от туров в КНР и забрать деньги

27.01.20 14:23

© РИА Новости. Анна Раткогло

27 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор разъяснил туристам их права при возврате туров в КНР, где находится очаг коронавируса.

"Согласно закону, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве в понедельник.

По словам собеседника агентства, обязанность по возврату соответствующих денежных средств в случае реализации туристом своего законного права на одностороннее расторжение договора лежит исключительно на туроператоре как стороне договора о реализации туристского продукта.

"При уклонении туроператора (турагента) от исполнения этой законодательно закрепленной обязанности добровольно, защита соответствующего нарушенного права туриста будет обеспечиваться в судебном порядке. Причем в таком случае степень ответственности обязанной стороны возрастет за счет возможного применения к ней соответствующих гражданско-правовых мер", - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в случае возникновения проблем в связи с возвратом денежных средств туроператорами за туры в КНР, туристы могут обращаться за дополнительными разъяснениями по телефону "горячей линии".

Между тем, россияне не хотят прерывать отдых в Китае. Все туристы возвращаются из КНР в плановом порядке, просьб о досрочном прекращении отдыха не поступало, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"На данный момент обращений с просьбой о досрочном возвращении не было. Все рейсы осуществляются в плановом режиме согласно запланированным датам. Последние вывозные рейсы состоятся 3 и 4 февраля в Уфу, Казань и Екатеринбург", - сказали в пресс-службе.

В Tez Tour добавили, что большинство туристов, которые планировали ехать в Китай, перебронировали туры на другие направления - ОАЭ, Турцию, Италию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заметил, что эвакуация из Китая не осуществляется, туристы возвращаются домой регулярными рейсами. В то же время, по его словам, один туроператор ("Русь-Тур" - ИФ) все-таки организовал досрочный вывоз туристов с компенсацией неиспользованных дней отдыха.

"Ежедневно количество российских туристов в Китае сокращается на несколько сотен. По данным на 24 января, на острове Хайнань находилось 6 тысяч россиян, на материковой части КНР - около тысячи. Поскольку продажи туров с 24 января прекращены, все рейсы выполняются с односторонней загрузкой на выезд", - уточнил эксперт.

Горин добавил, что российские туристы на Хайнане находятся в гостиницах, все они обеспечены обратными билетами. При этом покидать отели туристам не рекомендуется, развлекательные мероприятия в городе отменены.

По данным китайских СМИ, по состоянию на 26 января в провинции Хайнань зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом. Погибла 80-летняя женщина. Общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончались 24 человека.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване. Кроме того, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.