Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге может продлиться 5-8 лет

27.01.20 14:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 января. Interfax-Russia.ru - Сроки строительства второй ветки метро в Екатеринбурге в зависимости от технологического процесса могут занять от 5 до 8 лет, сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со студентами Уральского федерального университета в понедельник в Екатеринбурге.

"С точки зрения срока технологического строительства, в зависимости от той технологии, которой мы воспользуемся: либо мы пойдем сразу с двух сторон (строить ветку - ИФ), либо пойдем одним подрядчиком на всю длину (ветки - ИФ) - это 5-8 лет. Я рассчитываю, что первый котлован надо начать делать к 2022 году", - сказал Высокинский.

Он добавил, что в настоящее время заканчивается процесс технологического проектирования второй ветки метро. После завершения проектирования проект строительства необходимо будет встроить в федеральную программу.

"Это достаточно большой путь. Он инертен. Принятие решения сегодня - это значит, что деньги появятся в 2022 году, потому что есть бюджетные процессы", - добавил Высокинский.

В настоящее время в городе действует одна ветка метро из девяти станций. Самая новая на данный момент станция - "Чкаловская" - была открыта в июле 2012 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в ответ на просьбу одного из журналистов помочь построить вторую ветку метро в Екатеринбурге ответил, что город нуждается в развитии инфраструктуры и что по этому вопросу нужно поработать с региональными властями.

Как заявил после этого Куйвашев, свердловские власти готовы максимально активно продолжить работу по вопросу строительства второй ветки, а после пресс-конференции президента появилась уверенность, что этот проект реализуется.

В октябре 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проектировании второй ветки метро. В 2019 году на проектно-изыскательские работы для строительства второй линии метрополитена из городского бюджета было выделено 250 млн рублей. Куйвашев сообщал, что стоимость проектно-сметной документации второй ветки метро в Екатеринбурге превысит 1 млрд рублей.