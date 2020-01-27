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27.01.20 15:04
Уральский полпред опроверг слухи о своей отставке
"За все мои 15 лет работы в органах муниципальной службы, государственной службы это был (появление слухов об отставке - ИФ), поверьте, не первый раз. Поэтому я к этому отношусь спокойно, выполняю поручение президента. Если президент мне скажет поменять вид деятельности или место работы, я неукоснительно выполню его любое поручение", - сказал полпред журналистам в Екатеринбурге в понедельник.
Ранее телеграм-канал "Незыгарь" сообщил, что Цуканов написал заявление об уходе, а на его место может быть назначен бывший вице-премьер Алексей Гордеев. В аппарате полпреда агентству "Интерфакс-Урал" опровергли эту информацию.
Цуканов был назначен полпредом президента в УрФО в конце июня 2018 года. До этого он занимал должность помощника президента РФ.
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