Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделении денег на первого ребенка

27.01.20 15:06

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию дал правительству поручение обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года и выделении денег на первого ребенка.

"Правительству Российской Федерации: (. . .) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте президента России в понедельник.

Также Путин поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей.

Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ до 1 июля обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей 3-7 лет. Размер этой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ. При этом на эти цели будет предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов.

Оформление данной выплаты предложено обеспечить с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 года.

Также до 30 ноября правительству поручено провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется данная ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять решение о возможности увеличения с 1 января следующего года размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.