Разработать процедуру: голосование по поправкам в Конституцию может пройти в апреле
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Шутка с последствиями: главу Чувашии могут исключить из партии из-за неудачной шутки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
27.01.20 15:06

Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделении денег на первого ребенка

© РИА Новости. Алексей Никольский
27 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию дал правительству поручение обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года и выделении денег на первого ребенка.

"Правительству Российской Федерации: (. . .) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте президента России в понедельник.

Также Путин поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей.

Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ до 1 июля обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей 3-7 лет. Размер этой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ. При этом на эти цели будет предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов.

Оформление данной выплаты предложено обеспечить с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 года.

Также до 30 ноября правительству поручено провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется данная ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять решение о возможности увеличения с 1 января следующего года размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.01.20 15:14
Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке
.
  27.01.20 15:08
Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ
.
  27.01.20 12:35
Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"
.
  27.01.20 11:54
Сотрудники бухгалтерии войсковой части Минобороны похитили свыше 350 млн рублей
.
  27.01.20 09:24
Врачи и психологи работают с мальчиками, оставленными отцом в Шереметьево
.
  26.01.20 19:00
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в Москве
.
  24.01.20 14:54
Строительство 26 станций метро начнется в Москве в 2020 году
.
  24.01.20 11:26
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
.
  24.01.20 11:12
Суд признал, что арестованные акции кипрских компаний не принадлежали Абызову
.
  24.01.20 10:35
Московский метрополитен вручит подарки студентам-отличникам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket