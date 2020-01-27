Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

27.01.20 15:08

© РИА Новости. Илья Питалев

27 января. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Печатники" Большой кольцевой линии метрополитена.

"Активно строим восточный участок БКЛ, это участок 11,5 километров от станции "Каширская" до станции "Нижегородская", важный и непростой участок. Тем не менее, как вы видите, строительство здесь развернуто в полном объеме", - сказал он.

Мэр напомнил, что строительство восточного участка от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" было начато в 2017 году.

"Сегодня мы начинаем проходку очередного тоннеля на Большой кольцевой линии - между будущими станциями "Текстильщики" и "Печатники". К одиннадцати работающим на БКЛ щитам добавляется двенадцатый проходческий комплекс. Такие масштабы использования техники позволят в течение трех-четырех лет завершить строительство большинства участков Большого кольца", - отметил Собянин.

Общая длина участка составляет 11,4 километра с четырьмя станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров. Начиная с 27 января 2020 года проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники" будет вести ТПМК "Виктория".

Как доложил мэру генеральный директор Мосинжпроекта Марс Газизуллин, в ходе строительства двухпутного тоннеля БКЛ от "Текстильщиков" до "Печатников" - впервые в истории Московского метрополитена - головную часть 10-метрового ТПМК весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью большой портальной системы. "Это впервые в метростроении Москвы, намерены применять технологию и дальше", - сказал Газизуллин.

Как отмечается в пресс-материалах, обычно части щита опускают с помощью больших кранов-многотонников и далее монтируют в котловане. Применение портальной системы позволило сократить срок монтажа ТПМК на 1 месяц.

Завершить строительство восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года. Будущая станция "Текстильщики" БКЛ расположена между Шоссейной улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Вестибюли станции обеспечат выход на Шоссейную улицу и к остановкам наземного транспорта.

В настоящее время ведутся работы по разработке грунта, выносу инженерных сетей, укладке монолитного железобетона. Строительная готовность станции составляет 22%. Подрядчик - ООО"МИП-Строй №1".

Станция "Текстильщики" будет пересадочной на одноимённые станции Таганско-Краснопресненской линии метро и МЦД-2. Согласно пресс-материалам, длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и двумя электродепо (включая существующий участок "Каховская-Каширская"). Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров).

В ходе строительства БКЛ закладываются технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро: Рублево-Архангельскую линию - на станции "Улица Народного Ополчения"; Коммунарскую линию - на "Улице Новаторов"; перспективную линию в Бирюлево и Щербинку - на "Кленовом бульваре".