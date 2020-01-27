|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.01.20 15:08
Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ
"Активно строим восточный участок БКЛ, это участок 11,5 километров от станции "Каширская" до станции "Нижегородская", важный и непростой участок. Тем не менее, как вы видите, строительство здесь развернуто в полном объеме", - сказал он.
Мэр напомнил, что строительство восточного участка от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" было начато в 2017 году.
"Сегодня мы начинаем проходку очередного тоннеля на Большой кольцевой линии - между будущими станциями "Текстильщики" и "Печатники". К одиннадцати работающим на БКЛ щитам добавляется двенадцатый проходческий комплекс. Такие масштабы использования техники позволят в течение трех-четырех лет завершить строительство большинства участков Большого кольца", - отметил Собянин.
Общая длина участка составляет 11,4 километра с четырьмя станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров. Начиная с 27 января 2020 года проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники" будет вести ТПМК "Виктория".
Как доложил мэру генеральный директор Мосинжпроекта Марс Газизуллин, в ходе строительства двухпутного тоннеля БКЛ от "Текстильщиков" до "Печатников" - впервые в истории Московского метрополитена - головную часть 10-метрового ТПМК весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью большой портальной системы. "Это впервые в метростроении Москвы, намерены применять технологию и дальше", - сказал Газизуллин.
Как отмечается в пресс-материалах, обычно части щита опускают с помощью больших кранов-многотонников и далее монтируют в котловане. Применение портальной системы позволило сократить срок монтажа ТПМК на 1 месяц.
Завершить строительство восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года. Будущая станция "Текстильщики" БКЛ расположена между Шоссейной улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Вестибюли станции обеспечат выход на Шоссейную улицу и к остановкам наземного транспорта.
В настоящее время ведутся работы по разработке грунта, выносу инженерных сетей, укладке монолитного железобетона. Строительная готовность станции составляет 22%. Подрядчик - ООО"МИП-Строй №1".
Станция "Текстильщики" будет пересадочной на одноимённые станции Таганско-Краснопресненской линии метро и МЦД-2. Согласно пресс-материалам, длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и двумя электродепо (включая существующий участок "Каховская-Каширская"). Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров).
В ходе строительства БКЛ закладываются технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метро: Рублево-Архангельскую линию - на станции "Улица Народного Ополчения"; Коммунарскую линию - на "Улице Новаторов"; перспективную линию в Бирюлево и Щербинку - на "Кленовом бульваре".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket