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27.01.20 15:24
Власти Удмуртии не видят возможности сменить концессионера мостов через Каму и Буй
"На сегодняшний день возможность сменить концессионера отсутствует, так как проект не прибыльный", - написал Горбачев на своей странице в соцсети в понедельник.
Он уточнил, что при расчете трафика предполагалось, что по мосту будет ежедневно проезжать около 3 тыс. автомобилей, в реальности же им пользуются только 2 тыс.
"Интерес инвесторов к данному проекту отсутствует", - отметил он.
Горбачев также добавил, что с февраля плата за проезд по мостам увеличится в среднем не более чем на 3%, при этом стоимость для легковых автомобилей, автомобилей с прицепом и мототранспорта остается без изменений второй год подряд.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов неоднократно заявлял, что недоволен платой за проезд по мостам, называя ее "безумной", и сообщал о планах поменять концессионера этих объектов.
Движение по мостам через Каму и Буй было открыто в ноябре 2016 года. Плата за проезд стала взиматься с конца августа 2017 года. Этот проект стал первым региональным проектом государственно-частного партнерства в рамках федерального закона о концессиях. Общий объем финансирования проекта - около 14 млрд рублей.
Новые мосты обеспечили круглогодичную связь в регионе и позволили оптимизировать транспортные потоки между Уфой, Ижевском, Набережными Челнами, Пермью и Екатеринбургом.
Ранее сообщалось, что концессионером строительства мостов через Каму и Буй в Удмуртии является ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК).
Сообщалось также, что экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в апреле 2017 года был задержан по подозрению в получении взятки от представителей организации, занимавшейся строительством этих мостов. В настоящее время дело рассматривается в суде.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 41,5% ООО "РИК" принадлежит ООО "Оператор скоростных автомагистралей" (контролируется ВТБ), 24,5% - компании с ограниченной ответственностью "Келстено менеджмент лимитед" (Кипр), 21,25% - международной коммерческой компании "Туснелда корпорейшн лимитед" (Белиз), 12,75% - самому ООО "РИК".
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