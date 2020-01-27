Власти Удмуртии не видят возможности сменить концессионера мостов через Каму и Буй

27.01.20 15:24

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 января. Interfax-Russia.ru - Концессионный проект строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии не интересен инвесторам, так как пока не вышел на прибыль, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

"На сегодняшний день возможность сменить концессионера отсутствует, так как проект не прибыльный", - написал Горбачев на своей странице в соцсети в понедельник.

Он уточнил, что при расчете трафика предполагалось, что по мосту будет ежедневно проезжать около 3 тыс. автомобилей, в реальности же им пользуются только 2 тыс.

"Интерес инвесторов к данному проекту отсутствует", - отметил он.

Горбачев также добавил, что с февраля плата за проезд по мостам увеличится в среднем не более чем на 3%, при этом стоимость для легковых автомобилей, автомобилей с прицепом и мототранспорта остается без изменений второй год подряд.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов неоднократно заявлял, что недоволен платой за проезд по мостам, называя ее "безумной", и сообщал о планах поменять концессионера этих объектов.

Движение по мостам через Каму и Буй было открыто в ноябре 2016 года. Плата за проезд стала взиматься с конца августа 2017 года. Этот проект стал первым региональным проектом государственно-частного партнерства в рамках федерального закона о концессиях. Общий объем финансирования проекта - около 14 млрд рублей.

Новые мосты обеспечили круглогодичную связь в регионе и позволили оптимизировать транспортные потоки между Уфой, Ижевском, Набережными Челнами, Пермью и Екатеринбургом.

Ранее сообщалось, что концессионером строительства мостов через Каму и Буй в Удмуртии является ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК).

Сообщалось также, что экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в апреле 2017 года был задержан по подозрению в получении взятки от представителей организации, занимавшейся строительством этих мостов. В настоящее время дело рассматривается в суде.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 41,5% ООО "РИК" принадлежит ООО "Оператор скоростных автомагистралей" (контролируется ВТБ), 24,5% - компании с ограниченной ответственностью "Келстено менеджмент лимитед" (Кипр), 21,25% - международной коммерческой компании "Туснелда корпорейшн лимитед" (Белиз), 12,75% - самому ООО "РИК".