Более тысячи петербуржцев попали в Боткинскую больницу с гриппом и ОРВИ с начала года

27.01.20 15:30

© РИА Новости. Николай Хижняк

27 января. Interfax-Russia.ru - Более 1,1 тыс. человек госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с гриппом и ОРВИ с начала года, следует из данных статистики, опубликованной на сайте учреждения в понедельник.

В материалах уточняется, что речь идет о 1144 совершеннолетних пациентах, госпитализированных с 30 декабря. Из них 327 человек попали в больницу за неделю с 20 по 26 января.

За аналогичный период прошлого года, первые четыре недели января, с гриппом и ОРВИ в Боткинскую больницу было госпитализировано 1453 человека.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ не выявлено, а регистрируемые случаи гриппа единичны. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано около 41 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 16 случаев гриппа. Среди заболевших более 55% составляют дети до 17 лет включительно.

Ранее в клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина обследовали нескольких граждан России и Китая с подозрением на новый коронавирус. Подозрения не подтвердились, у пациентов были выявлены грипп и ОРВИ.