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27.01.20 15:30
Более тысячи петербуржцев попали в Боткинскую больницу с гриппом и ОРВИ с начала года
В материалах уточняется, что речь идет о 1144 совершеннолетних пациентах, госпитализированных с 30 декабря. Из них 327 человек попали в больницу за неделю с 20 по 26 января.
За аналогичный период прошлого года, первые четыре недели января, с гриппом и ОРВИ в Боткинскую больницу было госпитализировано 1453 человека.
По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ не выявлено, а регистрируемые случаи гриппа единичны. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано около 41 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 16 случаев гриппа. Среди заболевших более 55% составляют дети до 17 лет включительно.
Ранее в клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина обследовали нескольких граждан России и Китая с подозрением на новый коронавирус. Подозрения не подтвердились, у пациентов были выявлены грипп и ОРВИ.
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