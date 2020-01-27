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27.01.20 15:38

В Россию доставили тело российского моряка, умершего в тюрьме Кабо-Верде

© РИА Новости. Антон Круглов
27 января. Interfax-Russia.ru - В Россию из Кабо-Верде доставлено тело российского моряка Сергея Животова, одного из российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на ESER в январе 2019 года.

Как сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Алексей Веллер, гроб с телом Животова был доставлен в Москву в воскресенье утром.

"Родственники приняли решение захоронить Сергея Животова в Вологде", - написал Веллер.

Как сообщалось, 15 января в тюрьме города Прая в Кабо-Верде скончался ранее задержанный гражданин России Сергей Животов. Как отмечал Веллер, моряк умер "после достаточно долгой болезни".

В посольстве России в республике Кабо-Верде подтвердили смерть моряка и сообщили, что дипмиссия проводит необходимые консульские мероприятия по организации транспортировки тела россиянина на родину.

1 февраля 2019 года стало известно, что в порту Прая (Кабо-Верде) было задержано судно, на котором находились российские моряки, подозреваемые в контрабанде 9 тонн кокаина.

По информации российской дипмиссии, 30 января сухогруз ESER, следовавший в Марокко под флагом Панамы, вошел в порт города Праи в связи со смертью на борту судна российского гражданина, старшего помощника капитана Хомицкого. 6 февраля было получено заключение судмедэксперта о естественных причинах его смерти. После оформления консульским отделом посольства свидетельства о смерти, тело Хомицкого 17 февраля было транспортировано в Мурманск, где он ранее проживал.

31 января 2019 года в связи с обнаружением на борту судна ESER партии наркотических веществ его экипаж - 12 российских моряков - был задержан. 2 февраля суд Праи избрал в отношении задержанных моряков меру пресечения в виде содержания под стражей в городской тюрьме "Сан-Мартинью". Данное решение было обжаловано адвокатом.

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