Арестована директор китайской компании, 12 сотрудников которой погибли при пожаре в Томской области

27.01.20 15:41

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 января. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сунь Аньни - директора ООО "Грин Вуд", 12 сотрудников которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, избрать Сунь Аньни меру пресечения в виде заключения под стражу - до 21 марта 2019 года", - сказала судья Мария Тыняная.

Зачитывая решение, судья сообщила, что, по мнению следствия, Аньни может скрыться от органов предварительного расследования.

"Она покинула Асино, выехала в другой регион, купила билет Новосибирск-Пекин, но на рейс не явилась. По мнению следствия, она может оказать давление на свидетелей", - отметила Тыняная.

Сама Аньни в суде заявила, что она - гражданка КНР, является уроженкой Внутренней Монголии, прописана и проживала в городе Асино Томской области. Она также сообщила суду, что она не судима, имеет 7-летнюю дочь.

Представитель СКР в суде заявил, что могут быть оглашены материалы, составляющие тайну следствия, поэтому попросил закрыть процесс для СМИ. Адвокаты Аньни также попросили закрыть процесс для СМИ.

Заседание закрыли для СМИ.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Аньни - была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января в одной из гостиниц Томска.