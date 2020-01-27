Кемеровская область в 2019г исполнила бюджет с дефицитом 0,6% от расходов

27.01.20 15:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 января. Interfax-Russia.ru - Бюджет Кемеровской области в 2019 году исполнен с доходами 157 млрд 910,706 млн рублей, расходами 158 млрд 889,955 млн рублей, сообщается в материалах на сайте главного финансового управления региона.

Таким образом дефицит регионального бюджета составил 979,249 млн рублей, или 0,6% от расходов.

Бюджет Кузбасса на 2019 год был принят бездефицитным, с доходами и расходами по 146,3 млрд рублей.

В результате корректировок в конце декабря бюджет был утвержден с доходами 161 млрд 860,3 млн рублей, расходами 166 млрд 149,6 млн рублей. Таким образом, дефицит составил 4 млрд 289,3 млн рублей или 2,6% от расходов.

Предыдущие 2 года на фоне высоких рыночных цен на уголь Кузбасс исполнял бюджет с профицитом. Как сообщалось, в 2017 году профицит кузбасского бюджета составил 22,6 млрд рублей, или 16,6% от доходов. В 2018 году профицит бюджета составил 36,2 млрд рублей, или 21,5% от доходов.