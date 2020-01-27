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27.01.20 15:44
Кемеровская область в 2019г исполнила бюджет с дефицитом 0,6% от расходов
Таким образом дефицит регионального бюджета составил 979,249 млн рублей, или 0,6% от расходов.
Бюджет Кузбасса на 2019 год был принят бездефицитным, с доходами и расходами по 146,3 млрд рублей.
В результате корректировок в конце декабря бюджет был утвержден с доходами 161 млрд 860,3 млн рублей, расходами 166 млрд 149,6 млн рублей. Таким образом, дефицит составил 4 млрд 289,3 млн рублей или 2,6% от расходов.
Предыдущие 2 года на фоне высоких рыночных цен на уголь Кузбасс исполнял бюджет с профицитом. Как сообщалось, в 2017 году профицит кузбасского бюджета составил 22,6 млрд рублей, или 16,6% от доходов. В 2018 году профицит бюджета составил 36,2 млрд рублей, или 21,5% от доходов.
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