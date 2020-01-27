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27.01.20 15:52

Больницы Новосибирской области готовят к приему зараженных новым вирусом пациентов

© РИА Новости. Игорь Зарембо
27 января. Interfax-Russia.ru - Новосибирская область принимает дополнительные меры по сдерживанию заболеваемости ОРВИ, гриппом и выявлению коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу регионального Минздрава Константина Хальзова.

"Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова министра.

Основная мера выявления - тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

"Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице N1, детской клинической больнице N3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главы областного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, сотрудники ведомства проводят в аэропорту Толмачево круглосуточный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. Санитарно-карантинные мероприятия развернуты и на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, в конце прошлой недели тест-системы были направлены в ряд российских регионов. Также идет разработка двух вакцин, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования.

По данным госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человека, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

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