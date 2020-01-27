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27.01.20 16:05

Почти 3 тысячи дополнительных мест на трибунах организуют в Челябинске для зрителей парада 9 Мая

© РИА Новости. Александр Кондратюк
27 января. Interfax-Russia.ru - Челябинские власти в пять раз увеличат количество сидячих мест на трибунах площади Революции в день прохождения парада в честь Дня Победы 9 мая, сообщил вице-губернатор Вадим Евдокимов журналистам в понедельник.

"Мы сделаем все, чтобы зрителям было комфортно смотреть парад. Закупим дополнительные трибуны и поставим их по периметру, в том числе со стороны площади Революции. В итоге у нас будет более 3,5 тыс. сидячих мест и еще около 500 стоячих", - сказал Евдокимов.

Он добавил, что военный парад Челябинского гарнизона будет сопровождать масштабный театрализованный эпилог с участием 1,7 тыс. артистов детских и профессиональных коллективов города. При этом художественной действие будет демонстрироваться на 360 градусов, чтобы его могли видеть зрители со всех сторон площади.

Всего ко Дню победы в городах и районах области пройдет около 300 различных публичных мероприятий.

Также, Евдокимов отметил, что в этом году ожидается более масштабная акция "Бессмертного полка".

"В юбилейном году, благодаря финансированию из областного бюджета, планируется более яркое и масштабное шествие, которое должно собрать около 150 тысяч участников", - уточнил вице-губернатор.

В прошлом году, по данным властей, на акцию выходило порядка 120 тыс. человек.

В свою очередь вице-губернатор области Олег Климов добавил, что к юбилею в регионе приведут в порядок все мемориальные комплексы, посвященные павшим бойцам.

"У нас сегодня 35 таких объектов находится в неудовлетворительном состоянии, это небольшие объекты в сельской местности, везде начнутся реставрационные работы, как только сойдет снег", - сказал Климов.

Между тем, по его информации, к празднику наведут порядок на всех подобных объектах. Участие в субботниках примут и сотрудники исполнительной власти.

"Губернатор поддержал наше предложение, чтобы каждый орган исполнительной власти Челябинской области взял бы один мемориальный объект и собственными силами провел там субботник, что-то подкрасили, навели порядок", - отметил вице-губернатор.

Также к майским праздникам готовится проект "Лицо Победы". Для этого будут изготовлены баннеры с фотографиями ветеранов-земляков и благодарственными подписями, которые разместят на рекламных конструкциях в городах области.

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