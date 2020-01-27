|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.01.20 16:05
Почти 3 тысячи дополнительных мест на трибунах организуют в Челябинске для зрителей парада 9 Мая
"Мы сделаем все, чтобы зрителям было комфортно смотреть парад. Закупим дополнительные трибуны и поставим их по периметру, в том числе со стороны площади Революции. В итоге у нас будет более 3,5 тыс. сидячих мест и еще около 500 стоячих", - сказал Евдокимов.
Он добавил, что военный парад Челябинского гарнизона будет сопровождать масштабный театрализованный эпилог с участием 1,7 тыс. артистов детских и профессиональных коллективов города. При этом художественной действие будет демонстрироваться на 360 градусов, чтобы его могли видеть зрители со всех сторон площади.
Всего ко Дню победы в городах и районах области пройдет около 300 различных публичных мероприятий.
Также, Евдокимов отметил, что в этом году ожидается более масштабная акция "Бессмертного полка".
"В юбилейном году, благодаря финансированию из областного бюджета, планируется более яркое и масштабное шествие, которое должно собрать около 150 тысяч участников", - уточнил вице-губернатор.
В прошлом году, по данным властей, на акцию выходило порядка 120 тыс. человек.
В свою очередь вице-губернатор области Олег Климов добавил, что к юбилею в регионе приведут в порядок все мемориальные комплексы, посвященные павшим бойцам.
"У нас сегодня 35 таких объектов находится в неудовлетворительном состоянии, это небольшие объекты в сельской местности, везде начнутся реставрационные работы, как только сойдет снег", - сказал Климов.
Между тем, по его информации, к празднику наведут порядок на всех подобных объектах. Участие в субботниках примут и сотрудники исполнительной власти.
"Губернатор поддержал наше предложение, чтобы каждый орган исполнительной власти Челябинской области взял бы один мемориальный объект и собственными силами провел там субботник, что-то подкрасили, навели порядок", - отметил вице-губернатор.
Также к майским праздникам готовится проект "Лицо Победы". Для этого будут изготовлены баннеры с фотографиями ветеранов-земляков и благодарственными подписями, которые разместят на рекламных конструкциях в городах области.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket