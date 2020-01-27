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27.01.20 16:09
Уральский полпред: треть средств от мусорного бизнеса уходит в "тень"
"Это колоссальные деньги, за которые борются финансовые группы. Поэтому у нас иногда, к сожалению, власти втягиваются в эти споры вместо того, чтобы принимать самостоятельно свои решения, определяя систему сбора этих отходов, место хранения, строительства заводов по переработке. Мне кажется, как раз именно в этом проблема", - заявил Цуканов на встрече со студентами Уральского федерального университета в понедельник в Екатеринбурге.
Он привел в пример горящую свалку в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга.
"Та свалка, которая горит, (...) это тоже история борьбы неких финансовых групп друг с другом. Кто-то ведь закрывал глаза, что столько лет везут мусор на эту свалку. Это означает, что кто-то получал деньги за это. Сейчас будем разбираться", - подчеркнул полпред.
Он сообщил, что мусорный бизнес такой же выгодный, как добыча драгоценных металлов.
"Этот бизнес соизмерим, может быть, даже с добычей драгоценных металлов, но теневой, к сожалению. Думаю, процентов минимум 30 всех средств - это "теневые" деньги", - заявил Цуканов.
Он добавил, что необходимо разобраться со всеми свалками и провести работу по созданию лицензированных полигонов.
Как сообщалось, прокуратура Свердловской области потребовала от властей региона ликвидировать несанкционированную свалку в Екатеринбурге. Свалка охватывает три земельных участка в микрорайоне Уралмаш. Два участка находятся в собственности Свердловской области, еще один - относится к категории земель, с неразграниченным правом собственности.
Ранее пресс-служба полпреда сообщала, что в январе Цуканов дал поручение руководству МЧС и органам МВД взять на личный контроль ситуацию с тлением на несанкционированной свалке.
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