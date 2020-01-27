Уральский полпред: треть средств от мусорного бизнеса уходит в "тень"

27.01.20 16:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 января. Interfax-Russia.ru - Мусорный бизнес в России очень выгодный, и значительная часть его находится в "тени", заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Это колоссальные деньги, за которые борются финансовые группы. Поэтому у нас иногда, к сожалению, власти втягиваются в эти споры вместо того, чтобы принимать самостоятельно свои решения, определяя систему сбора этих отходов, место хранения, строительства заводов по переработке. Мне кажется, как раз именно в этом проблема", - заявил Цуканов на встрече со студентами Уральского федерального университета в понедельник в Екатеринбурге.

Он привел в пример горящую свалку в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга.

"Та свалка, которая горит, (...) это тоже история борьбы неких финансовых групп друг с другом. Кто-то ведь закрывал глаза, что столько лет везут мусор на эту свалку. Это означает, что кто-то получал деньги за это. Сейчас будем разбираться", - подчеркнул полпред.

Он сообщил, что мусорный бизнес такой же выгодный, как добыча драгоценных металлов.

"Этот бизнес соизмерим, может быть, даже с добычей драгоценных металлов, но теневой, к сожалению. Думаю, процентов минимум 30 всех средств - это "теневые" деньги", - заявил Цуканов.

Он добавил, что необходимо разобраться со всеми свалками и провести работу по созданию лицензированных полигонов.

Как сообщалось, прокуратура Свердловской области потребовала от властей региона ликвидировать несанкционированную свалку в Екатеринбурге. Свалка охватывает три земельных участка в микрорайоне Уралмаш. Два участка находятся в собственности Свердловской области, еще один - относится к категории земель, с неразграниченным правом собственности.

Ранее пресс-служба полпреда сообщала, что в январе Цуканов дал поручение руководству МЧС и органам МВД взять на личный контроль ситуацию с тлением на несанкционированной свалке.