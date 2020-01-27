Годом ветеранского футбола и студенческого спорта объявлен 2020 год в Крыму

27.01.20 16:16

© РИА Новости. Антон Денисов

27 января. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов подписал в понедельник два распоряжения о проведении в республике Года ветеранского футбола и Года студенческого спорта.

"Провести в 2020 году в республике Крым Год ветеранского футбола. Организационному комитету - в срок до 1 марта разработать и утвердить план мероприятий", - говорится в одном из распоряжений, опубликованном на сайте регионального правительства.

Отмечается, что цель распоряжения - популяризация спорта и здорового образа жизни в Крыму.

Аналогичное распоряжение касается проведения в Крыму Года студенческого спорта, для подготовки также создан оргкомитет.