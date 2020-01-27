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Власти Приморья обещают в 2020 году сдать объекты, недостроенные по программе "Дальневосточная субсидия"

© РИА Новости. Алексей Исаев
27 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Приморского края обещает наверстать в 2020 году отставание по вводу социальных объектов, финансирование которых ведется за счет средств госпрограммы "Единая дальневосточная субсидия", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

По данным краевых властей, в 2019 году Приморью было выделено 6,5 млрд руб. на реализацию 19 проектов. Они реализованы на 91%, потрачено 5,9 млрд рублей.

"Не успели в 2019 году сдать в эксплуатацию детский сад в районе ул. Маковского, 157а и отремонтировать школу № 55 по ул. Снеговая, 35 во Владивостоке, построить крытый тренировочный каток в Уссурийске и выполнить проект по переключению городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации на новый по ул. Ст. Лебедева во Владивостоке", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что эти объекты, на которые из госказны выделено 442 млн рублей, находятся в высокой степени готовности и будут завершены в первом квартале 2020 года.

Также идет отставание по двум поликлиникам в Артеме и Большом Камне, а также детскому саду в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Строительство этих объектов планируется завершить в 2020 году.

"Сложности связаны с подготовкой документации, недобросовестностью подрядчиков, а порой и отсутствием местных подрядных организаций", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в рамках "Единой дальневосточной субсидии" в Приморском крае предусмотрено строительство 28 соцобъектов: поликлиник, детских садов, спортивных комплексов, автомобильных дорог и капитальный ремонт ряда соцобъектов. Все работы должны быть завершены до конца 2021 года. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 12,9 млрд рублей.

Как сообщалось, "Единая дальневосточная субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые выделены по поручению президента РФ Владимир Путина и направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 млн населения регионов (81% от численности населения ДФО). Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года.

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