Режим ЧС введен в Кошкинском районе Самарской области из-за вспышек АЧС

27.01.20 16:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 января. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области ввели в Кошкинском районе Самарской области режим ЧС в связи с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что карантинная зона охватила 11 населенных пунктов в радиусе 5 км от места, где ранее были обнаружены шесть диких кабанов павших от АЧС.

"В соответствие с правилами карантина по африканской чуме свиней было ликвидировано в общей сложности 231 голова домашних свиней различных половозрастных групп. На территории Кошкинского района введен режим ЧС. Все владельцы свиней, у которых были изъяты и уничтожены животные, получат компенсацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в середине января на территории Кошкинского охотхозяйства в Самарской области были обнаружены три павших кабана, которые оказались заражены АЧС. Позже Россельхознадзор выявил еще один очаг вируса АЧС.