Сити-менеджер Кирова покинул свой пост после критики со стороны губернатора

27.01.20 17:20

© РИА Новости. Сергей Пятаков

27 января. Interfax-Russia.ru - Контракт с главой администрации Кирова Ильей Шульгиным расторгнут, сообщает правительство Кировской области в понедельник.

"По итогам состоявшейся в правительстве области встречи сити-менеджер Илья Шульгин сообщил главе региона и главе города о своём намерении покинуть занимаемый пост по собственному желанию. По его заявлению контракт с ним расторгнут", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее на заседании в правительстве области, посвященном реализации в регионе нацпроектов, была отмечена неудовлетворительная работа в этой сфере администрации Кирова, "которая не смогла справиться с поставленными задачами".

"В частности, не удалось завершить работы по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе "Чистые пруды", вовремя оборудовать пешеходные переходы, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Кирове (нанесение разметки, установка светофоров), на которые было выделено порядка 100 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что кировский губернатор в понедельник оценил как неудовлетворительную работу Шульгина по реализации в муниципалитете национальных проектов.

В частности, губернатор отметил, что в городе "асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день".

Шульгин был утвержден сити-менеджером Кирова осенью 2017 года на пятилетний срок - до истечения полномочий Кировской гордумы шестого созыва.

До назначения на этот пост он являлся заместителем председателя правительства области и возглавлял региональное министерство промышленности и энергетики.