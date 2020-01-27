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27.01.20 17:41
Работники свердловской больницы объявили забастовку из-за отсутствия ремонта в прачечной
По его данным, среди бастующих - работники прачечной и пищеблока.
"Основные требования такие: провести ремонт в прачечной и устранить все нарушения, потому что прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов, биологические жидкости возят вместе с продуктами питания для пациентов и т.д. Они, собственно, хотят, чтобы закончился этот ад", - сказал Коновалов.
Он также подчеркнул, что в профсоюзе надеются, что к бастующих сотрудников поддержат и другие работники медучреждения.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков на своей страничке в Facebook написал, что "в очередной раз совершаются попытки дестабилизировать ситуацию" в этой больнице "извне".
"Как заявила главный врач Елена Вдовина, медицинское учреждение работает стабильно: врачи ведут прием по графику, оказывается вся необходимая медицинская помощь как стационарным, так и амбулаторным больным", - говорится в его сообщении.
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