Более 75 млрд рублей выделено на доплаты классным руководителям

27.01.20 18:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на дополнительные выплаты классным руководителям в школах направят 76,3 млрд рублей.

"Годовой объём средств, который мы планируем направить на эти цели - это 76,3 млрд рублей", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник на заседании Высшего совета партии "Единая Россия".

Голикова напомнила, что выплаты начнутся с 1 сентября (2020 года - ИФ).

Также вице-премьер сообщила, что на 2019 год число классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, составляет 838 тыс. человек.

"Мы будем принимать на работу новых учителей. Мы оцениваем, что к 2024 году включительно будет 40 тыс. новых учителей", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Путин при этом уточнил, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.