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28.01.20 10:57
Определен механизм возврата денег при отказе от поездок в КНР из-за коронавируса
"Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном во вторник.
Роспотребнадзором установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.
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