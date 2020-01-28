Определен механизм возврата денег при отказе от поездок в КНР из-за коронавируса

28.01.20 10:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор и Ростуризм отработали механизм возврата денег гражданам России, отказавшимся от поездок в Китай из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном во вторник.

Роспотребнадзором установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.