Роспотребнадзор: в России нет больных новым коронавирусом

28.01.20 11:00

© РИА Новости. Павел Львов

28 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор заявил, что в России по-прежнему не выявлено больных новым коронавирусом из Китая.

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном во вторник.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 - грипп А, девяти - грипп В, трех - парагрипп, в двух случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших - микстинфекция.

По данным госкомиссии здравоохранения в Китае, на 27 января зарегистрировано 2823 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), заболевания преимущественно протекают в легкой и среднетяжелой форме, на долю последних приходится 16,3% (461 случай). Число летальных исходов составило 81 случай (2,8%). В основном заболевают люди старших возрастов, среди заболевших - всего 2 детей.

Роспотребнадзором организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию

Ведомством обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, приняты меры по обучению медицинского персонала.

В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций, отмечают в службе.

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.