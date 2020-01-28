Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок

28.01.20 11:32

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает автомобилистов о пробках.

"В Москве наконец-то настоящая зима. Весь день будет идти снег. Ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов", - говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в твиттере.

В Центре организации дорожного движения рекомендуют автомобилистам выбирать метро, МЦД и МЦК, если нужно добраться поскорее.

"Вечерний час пик сегодня будет сложным. Ожидаем до 8 баллов. В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена. Возможно увеличение количества мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока", - ответили в ведомстве.

Там добавили, что свободнее на дорогах станет после 19:30.