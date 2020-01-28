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28.01.20 11:13
Коронавирус у госпитализированного в Приморье гражданина КНР не выявлен
"Коронавирус исключили. Все симптомы ОРВИ, он остается под наблюдением специалистов", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во время контроля на пункте пропуска в Приморье был выявлен гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. Его госпитализировали в изолированную палату для обследования.
Как сообщалось, санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в Приморье усилен, также в регион доставлены тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции.
В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515. сообщили власти страны.
Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.
Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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