Коронавирус у госпитализированного в Приморье гражданина КНР не выявлен

28.01.20 11:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты в Приморье не выявили новую коронавирусную инфекцию у госпитализированного с симптомами ОРВИ гражданина Китая, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Коронавирус исключили. Все симптомы ОРВИ, он остается под наблюдением специалистов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во время контроля на пункте пропуска в Приморье был выявлен гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. Его госпитализировали в изолированную палату для обследования.

Как сообщалось, санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в Приморье усилен, также в регион доставлены тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515. сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.