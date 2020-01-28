Открыто ж/д движение по одному пути Транссиба, где сошли 30 вагонов с углем

28.01.20 11:42

© РИА Новости. Сергей Венявский

28 января. Interfax-Russia.ru - Восстановлено движение по одному из путей на станции Мегет (Иркутская область) на Транссибе, где во вторник сошли с рельсов 30 вагонов с углем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"Открыто движение по одному пути станции Мегет. Пассажирские поезда следуют по расписанию. На месте схода работает комиссия под руководством и.о. начальника ВСЖД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры задержанного пригородного поезда N7106, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до мест назначения альтернативным автобусом. В свою очередь, пригородные поезда N6103, 6313 отправлены до станций назначения.

"Движение пассажирских поездов на Восточно-Сибирской железной дороге осуществляется в соответствии с расписанием", - пояснили в филиале.

Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет дороги произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.

Инцидент произошел 13:22 по местному времени (8:22 мск) в границах станции Мегет.

"Произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем. На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, угрозы экологической ситуации также нет.

В то же время собеседник агентства не исключал задержки пассажирских поездов 40 минут до 1 часа.

По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовом поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.

По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".

На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Пострадавших нет.

В настоящее время в РЖД работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.