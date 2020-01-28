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28.01.20 11:42
Открыто ж/д движение по одному пути Транссиба, где сошли 30 вагонов с углем
"Открыто движение по одному пути станции Мегет. Пассажирские поезда следуют по расписанию. На месте схода работает комиссия под руководством и.о. начальника ВСЖД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры задержанного пригородного поезда N7106, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до мест назначения альтернативным автобусом. В свою очередь, пригородные поезда N6103, 6313 отправлены до станций назначения.
"Движение пассажирских поездов на Восточно-Сибирской железной дороге осуществляется в соответствии с расписанием", - пояснили в филиале.
Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет дороги произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.
Инцидент произошел 13:22 по местному времени (8:22 мск) в границах станции Мегет.
"Произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем. На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет, угрозы экологической ситуации также нет.
В то же время собеседник агентства не исключал задержки пассажирских поездов 40 минут до 1 часа.
По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовом поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.
По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".
На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Пострадавших нет.
В настоящее время в РЖД работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
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