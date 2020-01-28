Свердловский Роспотребнадзор: риск заразиться коронавирусом через посылки минимальный

28.01.20 11:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 января. Interfax-Russia.ru - Случаев заражения коронавирусом через почтовые посылки не зафиксировано, сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

"То, что касается возможности инфицирования при получении посылок из Китайской народной республики. На сегодня такие случаи не описаны. Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимальный", - сказала Перминова на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

Она добавила, что вирус не стойкий во внешней среде.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 100 человек, число заболевших - более 4,5 тыс.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.