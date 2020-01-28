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28.01.20 11:22
Свердловский Роспотребнадзор: риск заразиться коронавирусом через посылки минимальный
"То, что касается возможности инфицирования при получении посылок из Китайской народной республики. На сегодня такие случаи не описаны. Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимальный", - сказала Перминова на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.
Она добавила, что вирус не стойкий во внешней среде.
Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 100 человек, число заболевших - более 4,5 тыс.
Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.
Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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