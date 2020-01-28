Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Улетел, но обещал вернуться: мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, дает показания в СКР
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
28.01.20 11:22

Свердловский Роспотребнадзор: риск заразиться коронавирусом через посылки минимальный

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 января. Interfax-Russia.ru - Случаев заражения коронавирусом через почтовые посылки не зафиксировано, сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

"То, что касается возможности инфицирования при получении посылок из Китайской народной республики. На сегодня такие случаи не описаны. Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимальный", - сказала Перминова на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

Она добавила, что вирус не стойкий во внешней среде.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 100 человек, число заболевших - более 4,5 тыс.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.01.20 14:26
Минтранс РФ не ждет сдвига сроков по трассе М-12 при новом правительстве
.
  28.01.20 14:12
Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в московской клинике, суд рассмотрит 5 февраля
.
  28.01.20 12:52
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в Москве
.
  28.01.20 12:39
Роскомнадзор: действие антипиратского меморандума продлено до 2021 года
.
  28.01.20 12:22
Более 200 тыс. москвичей переедут по программе реновации с 2021 по 2024 годы
.
  28.01.20 11:32
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок
.
  28.01.20 10:35
Денис Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики правительства
.
  27.01.20 15:14
Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке
.
  27.01.20 15:08
Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ
.
  27.01.20 12:35
Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket