Сахалинский порт Корсаков может стать хабом для обслуживания Севморпути

28.01.20 11:25

© РИА Новости. Сергей Субботин

28 января. Interfax-Russia.ru - Логистический хаб для обслуживания Северного морского пути (СМП) собираются создать на базе порта Корсаков на юге Сахалина, сообщается на сайте правительства области.

"В Корсакове планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В порту должны появиться складские контейнеры класса "А" площадью 160 тыс. кв. м, холодильные мощности для хранения морепродуктов", - говорится в сообщении.

"В 2019 г. по Северному морскому пути перевезли 20 млн тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз. Мы хотим, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки этих контейнеров. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже", - приводятся слова заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева.

В этой связи областные власти собираются заняться модернизацией сахалинских портов, "чтобы в полной мере воспользоваться всеми их преимуществами", в первую очередь, речь идет о крупнейшем незамерзающем зимой сахалинском порте Корсаков, где в планах также создание рыбной биржи - единого логистического центра с мощностями по приемке, обработке и хранению биоресурсов.

Северный морской путь - это кратчайший маршрут между Европой и Азией, и, в том числе, между центральной Россией и Дальним Востоком.

Этот проект войдет в сахалинскую инвестиционную программу, которую областные власти планируют представить в феврале Минфину РФ, в марте - Совету Федерации для привлечения в том числе федерального финансирования.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Такое поручение дано для реализации положений послания главы государства Федеральному собранию.