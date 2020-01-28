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28.01.20 11:46
РЖД приняли меры по предупреждению распространения коронавируса
"На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - отмечает монополия.
Работники, контактирующие с пассажирами (включая кассиров и дежурных), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.
На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами, говорится в сообщении. Организованы инструктажи с работниками поездных бригад.
Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания. "Российские железные дороги" работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.
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