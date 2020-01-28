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28.01.20 11:47
Рослесхоз: до 80% незаконных рубок леса в РФ приходится на Иркутскую область
"По итогам 2019 года от 60 до 80% всех незаконных рубок леса в РФ пришлось на Иркутскую область", - сказал он.
По данным Рослесхоза, всего в стране 41 "лесной" регион, из них "как по секундомеру горят восемь".
"На федеральном уровне признано аксиомой: поджигают - рубят лес, рубят - потом поджигают", - сообщил на совещании заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов.
И.о министра лесного комплекса Дмитрий Петренев в свою очередь сообщил, что за прошлый пожароопасный сезон в Иркутской области ликвидировали 1096 лесных пожаров, в том числе 28 на особо охраняемых территориях и семь в населенных пунктах.
Всего лес горел на площади 1,64 млн га. Самое большое количество пожаров, как уточнил Петренев, произошло, в том числе, в Киренском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Усть-Кутском районах.
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