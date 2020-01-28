Россия обновляет свою госполитику в сфере космоса

28.01.20 12:06

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28 января. Interfax-Russia.ru - Указ об утверждении новых основ государственной политики в области космической деятельности подписан накануне главой государства, заявил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич.

"Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности. Они новые, изменились", - сказал Урличич во вторник на академических чтениях по космонавтике.

Он отметил, что изменения коснулись развития орбитальной группировки спутников, улучшения доступа с территории РФ в космическое пространство.

"Это и фундаментальные, и другие научные исследования, без которых невозможно освоение и экспансия в космос, и конечно же пилотируемая космонавтика, пока на околоземной орбите, (они) должны дать шаг к тому бесконечному развитию человечества, которое предстоит", - сказал первый замглавы госкорпорации.

"Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, а очевидно видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо", - заявил Урличич.