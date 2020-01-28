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28.01.20 12:08
Томский губернатор предложил разработать региональную программу долголетия
"Вы знаете, что сейчас со стороны руководства страны придается большое значение здоровью и долголетию. Сегодня в этом зале находятся эксперты. Ваши уникальные знания надо выносить за стены - давайте разработаем долгосрочную программу долголетия. Я даже готов профинансировать книги, но не те, которые на полку положим, а те, которые в каждой школе будут", - сказал Жвачкин.
Он посетовал, что жители региона далеко не всегда знают о здоровом питании, и, например, информационно-просветительские стенды в магазинах помогут это исправить.
"Вы, наверное, думаете, что все знают о самых вредных продуктах питания? Нужны элементарные вещи, которые хотя бы томичи должны знать - давайте к долголетию подходить приземленно. Я только недавно узнал, что для хорошего пищеварения фрукты надо есть до еды", - подчеркнул Жвачкин.
Глава региона добавил, что стратегию развития СибГМУ на 2020-2025 годы необходимо скорректировать с учетом появления программы повышения долголетия.
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