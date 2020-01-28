Объем привлеченных инвестиций планируют ежегодно увеличивать в Подмосковье на 100 млрд рублей

28.01.20 12:18

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 января. Interfax-Russia.ru - Система нацпроектов предполагает ежегодный рост объема привлеченных в экономику Московской области инвестиций, заявила во вторник министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

"В соответствии с показателями нацпроектов, Московская область должна привлекать инвестиций в основной капитал практически плюс 100 млрд руб. ежегодно", - сказала Мухтиярова на заседании регионального правительства в Красногорске.

Министр добавила, что, в связи с этим обстоятельством, показатель привлечения инвестиций является важным для оценки результатов работы муниципальных властей в Московской области.

Как сообщалось, инвестиции в экономику Подмосковья в 2019 году превысили 1 трлн руб.

"Неплохие результаты, но есть к чему стремиться. (...) Да, мы уже перешагнули триллион, но президент в своем послании сказал, что 25% от валового регионального продукта (ВРП) должно быть инвестиций в территорию", - сказал Воробьев.

Губернатор пояснил, что ВРП Подмосковья равен 4,6 трлн руб. Таким образом, 25% от этой суммы составляет 1 трлн 150 млрд руб.