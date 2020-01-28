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28.01.20 12:18
Объем привлеченных инвестиций планируют ежегодно увеличивать в Подмосковье на 100 млрд рублей
"В соответствии с показателями нацпроектов, Московская область должна привлекать инвестиций в основной капитал практически плюс 100 млрд руб. ежегодно", - сказала Мухтиярова на заседании регионального правительства в Красногорске.
Министр добавила, что, в связи с этим обстоятельством, показатель привлечения инвестиций является важным для оценки результатов работы муниципальных властей в Московской области.
Как сообщалось, инвестиции в экономику Подмосковья в 2019 году превысили 1 трлн руб.
"Неплохие результаты, но есть к чему стремиться. (...) Да, мы уже перешагнули триллион, но президент в своем послании сказал, что 25% от валового регионального продукта (ВРП) должно быть инвестиций в территорию", - сказал Воробьев.
Губернатор пояснил, что ВРП Подмосковья равен 4,6 трлн руб. Таким образом, 25% от этой суммы составляет 1 трлн 150 млрд руб.
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