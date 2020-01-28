Более 200 тыс. москвичей переедут по программе реновации с 2021 по 2024 годы

28.01.20 12:22

© РИА Новости. Геннадий Аносов

28 января. Interfax-Russia.ru - Переселение 25% жителей Москвы, чьи дома вошли в программу реновации, начнется до 2024 года, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Рассчитываем в 2020 году начать переселение дополнительно более 15 тысяч горожан. Расчетные планы по переселению с 2021 по 2024 годы - более 200 тысяч жителей", - отметил глава ведомства Сергей Левкин.

Он добавил, что более 22 тысяч москвичей уже переехали или получат квартиру в ближайшее время.

Левкин напомнил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 60 домов по реновации, в 2021 - более 80. В настоящее время в Москве строится и проектируется 226 таких домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве началось возведение двухсотого дома по программе реновации. Его строительство ведется в столичном районе Лианозово.

Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в программу включено 5173 дома. В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.