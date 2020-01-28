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28.01.20 13:07
Скачок радиационного фона зафиксирован в Северодвинске
"Датчик сработал в "зеленой зоне", то есть в пределах нормы - от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в город выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин.
"Позже сделали замеры, все было в норме", - отметили в администрации.
Там подчеркнули, что во вторник никаких ЧП на градообразующих предприятиях Северодвинска ("Севмаш", "Звёздочка") не происходило.
В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщили, что срабатывание датчиков замера радиации в городе было ложным.
Начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов в свою очередь отметил, что изменение радиационного фона в городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано во вторник в результате неисправности датчика.
"Система находится на обслуживании Северного УГМС (...) Они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалась техническая неисправность датчика", - сказал Валентин Магомедов во вторник журналистам. Он отметил, что впоследствии Северное УГМС проверило все датчики. "Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час", - добавил Магомедов.
В МЧС Архангельской области информацию не комментируют.
Как сообщалось, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе (входит в состав Северодвинска) произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".
Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.
13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.
Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.
В январе район Белого моря вблизи Неноксы был закрыт для свободного плавания до 6 февраля.
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