Подмосковье заняло второе место в РФ по инновационному потенциалу в 2019 году

28.01.20 12:33

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

28 января. Interfax-Russia.ru - В рейтинге российских регионов по инновационному потенциалу 2019 года агентства RAEX Московская область заняла второе место, сохранив свои позиции, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Ранг инновационного потенциала оценивается на основе данных о количестве работников в научно-исследовательской сфере, финансовых затрат на научные исследования и разработки, а также инновационной активности. Активность измеряется через количество заявок на патенты и объем разработанных передовых для России технологий", - говорится в сообщении.

Доля инновационной продукции в общем объеме произведенных промышленных товаров и услуг в Подмосковье превысила 8,3% и составила свыше 357 миллиардов рублей. В регионе было выдано более 3,3 тысячи патентов на изобретения промышленные образцы и полезные модели.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что в регионе созданы все условия для эффективного осуществления инноваций деятельности и внедрения новейших разработок.

"В Подмосковье мощнейший кадровый ресурс - в области функционируют более 200 филиалов федеральных вузов и НИИ, где готовятся высококвалифицированные специалисты и работает современная оснащенная научно-исследовательская инфраструктура. Еще один фактор, способствующий развитию и реализации инновационного потенциала Подмосковья - это меры господдержки научной деятельности", - цитирует Хромова пресс-служба.

Социальная ипотека позволяет сохранять ценные кадры и повышает престиж ученых. Федеральные и региональные гранты на научные исследования и внедрение разработок, обеспечивают развитие инноваций в сфере МСП.

Две особых экономических зоны технико-внедренческого типа в Дубне и Фрязино способствуют развитию крупного наукоемкого производства. Эти и многие другие меры господдержки обеспечивают эффективное функционирование научной инфраструктуры региона и развитию кадрового ресурса, реализуя и улучшая имеющийся в регионе инновационный потенциал.