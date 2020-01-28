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28.01.20 12:39

Роскомнадзор: действие антипиратского меморандума продлено до 2021 года

© РИА Новости. Сергей Пятаков
28 января. Interfax-Russia.ru - Антипиратский меморандум будет действовать в России до 2021 года, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на форуме CSTB Telecom & Media.

"Общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года", - заявил Субботин во вторник.

Он отметил, что механизм работает успешно. С начала его действия из поисковой выдачи были удалены примерно 2,1 млн ссылок.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

16 ноября 2018 года в "Яндексе" сообщили о начале работы в рамках "антипиратского" меморандума. Тогда операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский еще раз подчеркнул, что компания выступает за честный интернет, и выразил уверенность, что системная совместная работа с правообладателями "пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей".

Мосгорсуд 5 и 6 декабря 2018 года прекратил производство по искам телеканалов "Супер", ТВ3, ТНТ и 2x2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" в связи с подписанием сторонами мирового соглашения, в рамках которого "Яндекс" обязуется исполнять условия меморандума.

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