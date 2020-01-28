Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в Москве

28.01.20 12:52

© РИА Новости. Максим Блинов

28 января. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин взял на личный контроль ситуацию с возможным распространением в Москве нового коронавируса из Китая.

"Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входят постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений", - написал Собянин на своем сайте во вторник.

Кроме того, по его словам, в Москве взяты под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов.

"При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", - заявил мэр Москвы.

По его словам, Москва дополнительно закупит медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам.

Мэр заверил, что в больницах и аптечных учреждениях города достаточно медикаментов и средств индивидуальной защиты.

"Совместно с Роспотребнадзором работаем над оперативными поставками в Москву совместных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус", - написал Собянин.

Он пообещал, что мэрия города будет оперативно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях врачей.

Собянин напомнил, что, несмотря на ограничение властями КНР въезда организованных групп своих граждан за рубеж, сейчас в Москве находятся немало туристов, которые приехали в российскую столицу до введения ограничений.

"Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул Собянин.