Ученый: "уханьский" коронавирус менее заразен, чем грипп или корь

28.01.20 13:02

© РИА Новости. Николай Хижняк

28 января. Interfax-Russia.ru - Для заражения китайским коронавирусом требуется тесный контакт, поэтому он менее заразен, чем грипп или корь, отмечает руководитель отдела вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко.

"Это не эпидемия, это вспышка, не надо паники, это не конец света, есть более опасные вирусы. У него не такой уровень распространения, как у других инфекций - кори, гриппа. Он появился в декабре и, если бы скорость распространения была, как у гриппа, то мы бы уже имели эпидемию", - сказала Руденко.

Ученый добавила, что заражение коронавирусом от человека происходит в основном при тесном контакте, отметив, что в Китае часто регистрируются семейные очаги заболеваемости. Тесным контактом, помимо семейного, ученый назвала проживание в общежитии.

"Встретив китайца на улице, не надо думать, что вы заболеете, если у него есть коронавирус... Опасности широкого распространения нет. Не надо устраивать паники", - подчеркнула Руденко.

Вирусолог рассказала, что ее отдел в течение двух лет занимается разработкой вакцины против коронавирусов. "Это вакцина против определенного типа коронавируса, но с ее помощью можно будет, вставляя новые гены, менять вакцину под другие типы, (...) но ни через два месяца, ни через шесть месяцев она готова не будет. На ее создание уйдет несколько лет", - отметила она.

Руководитель отдела вакцинологии НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Людмила Цыбалова, напротив, считает, что коронавирус распространяется быстро и передаётся от человека к человеку довольно легко, хоть и не так просто, как корь и грипп.

"От него нет способов специфичной профилактики, нет зарегистрированных вакцин, нет препаратов для эффективного лечения инфекции, но работы ведутся. В Китае тестируется около 30 препаратов... У коронавируса мощный природный резервуар, он поражает и млекопитающих, летучих мышей и крупный рогатый скот, и птиц. Это большая база генетической подпитки и возможности рекомбинации генов", - сказала Цыбалова.