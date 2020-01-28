Улетел, но обещал вернуться: мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, дает показания в СКР
  
Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
   
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.01.20 13:02

Ученый: "уханьский" коронавирус менее заразен, чем грипп или корь

© РИА Новости. Николай Хижняк
28 января. Interfax-Russia.ru - Для заражения китайским коронавирусом требуется тесный контакт, поэтому он менее заразен, чем грипп или корь, отмечает руководитель отдела вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко.

"Это не эпидемия, это вспышка, не надо паники, это не конец света, есть более опасные вирусы. У него не такой уровень распространения, как у других инфекций - кори, гриппа. Он появился в декабре и, если бы скорость распространения была, как у гриппа, то мы бы уже имели эпидемию", - сказала Руденко.

Ученый добавила, что заражение коронавирусом от человека происходит в основном при тесном контакте, отметив, что в Китае часто регистрируются семейные очаги заболеваемости. Тесным контактом, помимо семейного, ученый назвала проживание в общежитии.

"Встретив китайца на улице, не надо думать, что вы заболеете, если у него есть коронавирус... Опасности широкого распространения нет. Не надо устраивать паники", - подчеркнула Руденко.

Вирусолог рассказала, что ее отдел в течение двух лет занимается разработкой вакцины против коронавирусов. "Это вакцина против определенного типа коронавируса, но с ее помощью можно будет, вставляя новые гены, менять вакцину под другие типы, (...) но ни через два месяца, ни через шесть месяцев она готова не будет. На ее создание уйдет несколько лет", - отметила она.

Руководитель отдела вакцинологии НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Людмила Цыбалова, напротив, считает, что коронавирус распространяется быстро и передаётся от человека к человеку довольно легко, хоть и не так просто, как корь и грипп.

"От него нет способов специфичной профилактики, нет зарегистрированных вакцин, нет препаратов для эффективного лечения инфекции, но работы ведутся. В Китае тестируется около 30 препаратов... У коронавируса мощный природный резервуар, он поражает и млекопитающих, летучих мышей и крупный рогатый скот, и птиц. Это большая база генетической подпитки и возможности рекомбинации генов", - сказала Цыбалова.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.01.20 14:26
Минтранс РФ не ждет сдвига сроков по трассе М-12 при новом правительстве
.
  28.01.20 14:12
Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в московской клинике, суд рассмотрит 5 февраля
.
  28.01.20 12:52
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в Москве
.
  28.01.20 12:39
Роскомнадзор: действие антипиратского меморандума продлено до 2021 года
.
  28.01.20 12:22
Более 200 тыс. москвичей переедут по программе реновации с 2021 по 2024 годы
.
  28.01.20 11:32
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок
.
  28.01.20 10:35
Денис Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики правительства
.
  27.01.20 15:14
Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке
.
  27.01.20 15:08
Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ
.
  27.01.20 12:35
Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket