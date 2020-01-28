Генпрокуратура зафиксировала рост террористических преступлений в РФ в 2019 году

28.01.20 13:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 января. Interfax-Russia.ru - Число преступлений террористического характера в России выросло в 2019 году на 7,6%, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Согласно данным правовой статистики надзорного ведомства, за январь-декабрь 2019 года в стране было зарегистрировано 1 тыс. 809 преступлений террористического характера, в то время как годом ранее - 1 тыс. 679.

Между тем в 2018 году было отмечено снижение числа деяний подобного характера почти на 16%.

Согласно статистике Генпрокуратуры, на 54% сократилось в стране число преступлений экстремистского характера: с 1 тыс. 265 в 2018 году до 585 в 2019 году.

Количество выявленных лиц, которые совершили преступления экстремистской направленности, также сократилось на 50% - с 894 до 445 соответственно.

Кроме того, снизилось число лиц, совершивших преступления террористического характера с 753 до 718.