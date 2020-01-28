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28.01.20 13:10

Нехватка средств не позволяет сибирским ученым начать испытания новых лекарств

© РИА Новости. Алексей Куденко
28 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Новосибирского института органической химии им.Н.Н.Ворожцова (НИОХ) и ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработали препараты против возбудителей опасных инфекций, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Сейчас мы ведем совместные исследования по трем вирусным инфекциям: ГЛПС, Эболе и оспе. ГЛПС - это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, очень тяжелая болезнь. Распространена в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке. В народе заболевание называется "мышка", потому что вирус переносится мышами: человек вдыхает вместе с пылью частицы высохших экскрементов и заражается", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией НИОХ Наримана Салахутдинова.

По его словам, в рамках совместного проекта с "Вектором" по ГЛПС последний занимается диагностикой и вакцинацией, разработкой лекарственных препаратов - отдел медицинской химии НИОХ.

Что касается лихорадки Эбола, в настоящее время лекарственный препарат испытан на живом вирусе, готовятся испытания на животных.

Салахутдинов отметил, что хотя раньше НИОХ и "Вектор" создали препарат против оспы "НИОХ-14", однако вирус изменяется и со временем приобретет резистентность к препарату. Поэтому нужно искать вещество с другим механизмом действия на оспу.

"В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что оспа во всем мире ликвидирована и отменила всеобщую вакцинацию. Однако, во-первых, сейчас в Африке есть природные очаги оспы, и люди заражаются. Во-вторых, неопасные для человека разновидности вируса оспы склонны мутировать и могут превращаться в опасные. В-третьих, существует угроза биотерроризма", - отмечает ученый.

По его словам, сейчас все исследования - и по Эболе, и по ГЛПС, и по оспе - находятся на стадии научно-исследовательской работы.

"У нас есть соединения-лидеры, которые можно было бы вести на доклинические испытания, есть большой опыт проведения доклиники, но пока что нет средств", - замечает исследователь.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в ГНЦ "Вектор" было запущено производства вакцин от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

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