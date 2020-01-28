В Кремле считают неприемлемым заявление Зеленского о причинах начала Второй мировой войны

28.01.20 15:08

© РИА Новости. Виктор Темин

28 января. Interfax-Russia.ru - Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Великой Отечественной войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник. Пескову напомнили, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.

По его словам, это вряд ли "сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами".

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул еще раз Песков.

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко уверена, что Россия должна дать жесткий отпор попыткам западных политиков пересматривать итоги Второй мировой войны, в том числе обвинениям в адрес СССР.

"Мы сегодня должны давать жесточайший отпор любым попыткам пересматривать итоги Второй мировой войны. Эти попытки - настоящее святотатство, глумление над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу, избавив народы от реальной угрозы физического уничтожения и закабаления", - сказала Матвиенко на открытии VIII Рождественских парламентских встреч "Великая Победа: наследие и наследники" в СФ во вторник.

По ее мнению, против России ведется информационная война.

"Некоторые политики на Западе делают все, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией также на Советский Союз. А именно наша страна, наш народ сломал хребет гитлеровской Германии. Уже доходит до того, что героями и "борцами за свободу" объявляются нацистские пособники, у которых руки "по локоть в крови", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в 1945 году всем здравомыслящим людям было ясно, кто внёс наибольший вклад в победу.

"Президент Гарри Трумэн так писал Сталину о "вкладе, внесённом ... Советским Союзом в дело цивилизации и свободы": "Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были", - сказала спикер СФ.

По словам Матвиенко, противостояние переписыванию истории является одним из приоритетов работы российских парламентариев, в том числе на площадках международных организаций.

По мнению главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, украинский президент Владимир Зеленский, пытаясь угодить Польше с оценкой роли СССР в развязывании Второй мировой войны, нанес "подлый удар" по отношениям Киева и Москвы

"Неуклюжая попытка президента Украины В.Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Что касается российско-украинских отношений, то для них "это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды", считает сенатор.

"Иначе к этому относиться просто нельзя", - отметил он.

Так Косачев отреагировал на приведенные рядом СМИ высказывания Зеленского о том, что Польша первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов, и это привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

"Велико желание изобразить историю тех лет как сговор двух тоталитарных режимов, поскольку это, во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий", - отметил в связи с этим Косачев.

Однако, полагает сенатор, сказанное Зеленским противоречит правде.

"В Европе тогда было немалое число тоталитарных и авторитарных режимов, что и привело к их вполне добровольному сплочению под гитлеровскими знаменами. На СССР напал не один Гитлер, пора уже уходить от политкорректной советской версии истории, щадившей тогдашних союзников, и открывать миру всю правду о злодеяниях пособников Гитлера в том числе на украинской и других территориях Советского Союза и той же Польши", - полагает он.

"Ну а само утверждение Зеленского о том, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов" также фактологически спорно: тогда уж первой на себе "сговор тоталитарных режимов" в полной мере прочувствовали в Чехословакии, в которую вторглись немцы и поляки", - добавил сенатор.

По его мнению, Зеленский старается быть "святее Папы Римского", "западнее Запада" в интерпретациях военного и предвоенного прошлого, а зря.

"Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе - украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников. А это не просто очередной "ляп" команды нового президента, но немалый вклад в усиление украинского внутриобщественного конфликта, уже приведшего к жертвам и потере территорий", - считает Косачев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны оскорбляет ветеранов.

"Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй Мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что "в угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды".

"Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом. Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу", - отметил парламентарий.

По мнению Слуцкого, "в год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов; мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках".