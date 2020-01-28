|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.01.20 14:06
Бюджет Марий Эл за 2019г исполнен с профицитом 5,5% от доходов
Минфин Марий Эл сообщает, что доходы республиканского бюджета за прошедший год составили 32 млрд 491,6 млн рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов - 17 млрд 224,3 млн рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 10,9%). Безвозмездные поступления составили 15 млрд 267,3 млн рублей.
Расходы республиканского бюджета исполнены по итогам 2019 года в сумме 30 млрд 697,9 млн рублей. На 1 января 2020 года муниципальным образованиям республики направлены межбюджетные трансферты в объеме 10 млрд 394,3 млн рублей, из них дотации - 1 млрд 602 млн рублей.
Консолидированный бюджет республики исполнен по доходам в сумме 36 млрд 792,5 млн рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов составили 21 млрд 553,3 млн рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,1%. Фактическое исполнение расходов консолидированного бюджета республики на 1 января текущее года составило 35 млрд 48,4 млн рублей. В структуре расходов консолидированного бюджета основную долю занимают расходы на образование - 29,1%; социальную политику - 22,7%; национальную экономику - 20,7%. Профицит консолидированного бюджета составил 1 млрд 744,1 млн рублей (4,7% от доходов).
Как сообщалось ранее, бюджет на 2020 год утвержден без дефицита, доходы и расходы составят 35 млрд 412,626 млн рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket