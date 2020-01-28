Бюджет Марий Эл за 2019г исполнен с профицитом 5,5% от доходов

28.01.20 14:06

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - Бюджет Марий Эл за 2019 год исполнен с профицитом 1 млрд 793,7 млн рублей, или 5,5% от доходов.

Минфин Марий Эл сообщает, что доходы республиканского бюджета за прошедший год составили 32 млрд 491,6 млн рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов - 17 млрд 224,3 млн рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 10,9%). Безвозмездные поступления составили 15 млрд 267,3 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета исполнены по итогам 2019 года в сумме 30 млрд 697,9 млн рублей. На 1 января 2020 года муниципальным образованиям республики направлены межбюджетные трансферты в объеме 10 млрд 394,3 млн рублей, из них дотации - 1 млрд 602 млн рублей.

Консолидированный бюджет республики исполнен по доходам в сумме 36 млрд 792,5 млн рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов составили 21 млрд 553,3 млн рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,1%. Фактическое исполнение расходов консолидированного бюджета республики на 1 января текущее года составило 35 млрд 48,4 млн рублей. В структуре расходов консолидированного бюджета основную долю занимают расходы на образование - 29,1%; социальную политику - 22,7%; национальную экономику - 20,7%. Профицит консолидированного бюджета составил 1 млрд 744,1 млн рублей (4,7% от доходов).

Как сообщалось ранее, бюджет на 2020 год утвержден без дефицита, доходы и расходы составят 35 млрд 412,626 млн рублей.