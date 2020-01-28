Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в московской клинике, суд рассмотрит 5 февраля

28.01.20 14:12

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 января. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение иска об ограничении прав родителей девочки, которая все пять лет своей жизни живет в перинатальном центре, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

Следующее судебное заседание назначено на 5 февраля на 10:30.

Адвокат матери Ольга Лукманова просила суд перенести заседание в связи с тем, что мать девочки хочет лично присутствовать на процессе, но сейчас она находится на больничном.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", первое заседание по иску об ограничении прав родителей девочки проходило в открытом режиме.

Сторона ответчика, родителей, ходатайствовала об отводе судьи Натальи Коржавиной в связи с ее возможной непредвзятостью к делу. "Заявляю отвод судье Коржавиной. Судья приняла иск без его обоснования", - сказала одна из адвокатов ответчиков.

Защитница отметила, что сторона истца не представила акт об осмотре жилища и иные документы, однако дело было принято к производству.

Суд отказал в данном ходатайстве.

Кроме того, представители органов опеки заявили в суде, что родители девочки объявлены в исполнительный розыск из-за неисполнения решения райсуда забрать ребёнка.

Как сообщалось, 20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда.

Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

О ситуации с пятилетней девочкой сообщило издание "Медуза". По его данным, ребенок с рождения живет в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки взять девочку.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении, но за девочкой те не пришли.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав. "Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации - при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант - когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - сказала Кузнецова.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, те отказались.