Глава Чувашии Игнатьев исключен из "Единой России"

28.01.20 14:30

© РИА Новости. Максим Блинов

28 января. Interfax-Russia.ru - Президиум Генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума Генерального совета партии", - приводит слова Турчака во вторник официальный сайт партии.

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.

В свою очередь заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем твиттере.

В конце минувшей недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с агентством "Интерфакс-Поволжье" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ).

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Турчак выразил возмущение поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин и сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии.

Между тем пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. "Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", - сообщил Сидоров агентству "Интерфакс-Поволжье", посетовав, что в распространенном видеоролике это не запечатлено. По словам пресс-секретаря, Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели" ключи.

Это уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".