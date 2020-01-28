Шутка с последствиями: главу Чувашии могут исключить из партии из-за неудачной шутки
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.01.20 14:30

Глава Чувашии Игнатьев исключен из "Единой России"

© РИА Новости. Максим Блинов
28 января. Interfax-Russia.ru - Президиум Генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума Генерального совета партии", - приводит слова Турчака во вторник официальный сайт партии.

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.

В свою очередь заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем твиттере.

В конце минувшей недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с агентством "Интерфакс-Поволжье" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ).

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Турчак выразил возмущение поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин и сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии.

Между тем пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. "Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера - вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", - сообщил Сидоров агентству "Интерфакс-Поволжье", посетовав, что в распространенном видеоролике это не запечатлено. По словам пресс-секретаря, Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели" ключи.

Это уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.01.20 14:26
Минтранс РФ не ждет сдвига сроков по трассе М-12 при новом правительстве
.
  28.01.20 14:12
Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в московской клинике, суд рассмотрит 5 февраля
.
  28.01.20 12:52
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в Москве
.
  28.01.20 12:39
Роскомнадзор: действие антипиратского меморандума продлено до 2021 года
.
  28.01.20 12:22
Более 200 тыс. москвичей переедут по программе реновации с 2021 по 2024 годы
.
  28.01.20 11:32
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок
.
  28.01.20 10:35
Денис Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики правительства
.
  27.01.20 15:14
Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке
.
  27.01.20 15:08
Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ
.
  27.01.20 12:35
Уроки для московских школьников будут проводить в "нехорошей квартире"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket